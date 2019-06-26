انتحلوا صفة ضباط وألقوا القبض على أشخاص.. المشدد 10 سنوات لـ9 بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، اليوم الأربعاء، 9 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة بدائرة قسم البساتين.

المتهمون هم: وائل طاهر، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد النادي، وتامر أبوزيد، وطاهر أبوزيد، وإسلام أحمد، ومحمد علي، وحسين أحمد، وعلي أحمد.

وقضت المحكمة ببراءة كل من أحمد ربيع، ومحمد إبراهيم، ويحيى أبوالفتوح، وانتصار عاصم، ومحمود محمد، وخالد محمود.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها، حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون إذن إحدى الجهات المختصة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والتدخل في أحد الوظائف الحكومية "مأمور الضبط القضائي" واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفاتهم المزيفة.