حدث في 8 ساعات| السيسي يغادر لحضور قمة الـ20..وانتحار طالب ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الصعيد المحلي، كانت البداية بمغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى اليابان، وأداء طلاب الثانوية العامة امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية.

السيسي يسافر إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يغادر اليوم متوجهًا إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان ومشاركته في القمة تأتي تلبية لدعوة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني.

بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم الأربعاء، بـ 1817 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد ٣٩١ ألف و٢٤١ طالبا وطالبة.

"مُتاح الآن".. 7 خطوات لإجراء الفصل الاجتماعي على بطاقات التموين

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن خدمة الفصل الاجتماعي متاحة بجميع مكاتب التموين، لافتًا إلى أن هناك عدة اشتراطات تُحدد عملية الفصل.

القوى العاملة تصدر بيانًا رسميًا بشأن إجازة "30 يونيو" للقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان اليوم، وافقت الوزارة على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

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"أرز ولحمة وخضار".. وجبات جديدة للطلاب بمدارس البحر الأحمر

استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، المشاكل التي تواجه المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية وطرق مواجهتها حتى الآن وأبرزها ضعف مصادر المياه الصالحة للاستخدام الآدمي لعدم إطلال المحافظة على فروع لمياه النيل ومشكلة التغلب على تسرب طلاب المدارس من التعليم وعدم كفاية فرص العمل للمرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال لقاء اعضاء الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة برئاسة النائب أحمد رسلان، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

التعليم تكشف كواليس انتحار طالب ثانوي في لجنة الامتحان (بيان رسمي)

أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، أنها تلقت بلاغًا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بوفاة طالب (حالة انتحار) عقب ضبطه بالغش أثناء امتحان مادة الكيمياء.

بالتقسيط بدون فوائد.. ننشر كراسة شروط 504 شقق بـ"سكن مصر" الشروق

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وينشر الخليج 365 كراسة الشروط المتعلقة بالوحدات السكنية المطروحة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط والتي يمكن الحصول عليها من بنك التعمير والإسكان.

الرئاسة تعلن تفاصيل زيارة السيسي لليابان لحضور قمة "العشرين"

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، منذ قليل، تأتي مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أول تعليق لوزير التعليم على رسالة "عفوًا" لطلاب أولى ثانوي

علق وزير التربية والتعليم، على تساؤلات بعض طلاب أولى ثانوي، بشأن ظهور رسالة "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، عند محاولتهم معرفة نتيجتهم عبر الرابط الذي حددته الوزارة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية: "هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية، وبالتالي ننصح هذه المجموعة أن تستعلم مباشرة من المدرسة وليس قاعدة البيانات المركزية".