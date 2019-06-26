رئيس "القومي للمرأة" تزور مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم بمستشارة الاتحاد الأوروبي للمرأة مارا ماريناكي في بروكسل لعرض التقدم في مجال تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون، بحضور سفير مصر ببروكسل.

وحسب بيان، اليوم، أكدت الدكتورة مايا مرسي، دعم القيادة السياسية غير المسبوق لقضايا المرأة في هذه المرحلة والتي أعطت للمرأة الكثير من المكتسبات طالما حلمت بها، واستعرضت التقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز تمكين المرأة من خلال الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي اعتمدها رئيس الجمهورية ، وأشادت بها الأمم المتحدة.

كما أشارت إلى مؤشرات تمكين المرأة المصرية، بوصول نسبة السيدات في البرلمان إلى 15% وحصلت على نسبة 25% في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة الوزيرات إلى 25 %، كما تم تعيين أول امرأة محافظ، ونائبة محافظ البنك المركزي المصري.

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وتطرقت رئيسة المجلس إلى الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية الأولى من نوعها للقضاء على ختان الإناث، والجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة مشيرا لوجود 18 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، و9 مراكز استضافة لاستقبال السيدات.

كما تحدثت عن جهود تعزيز المواطنة من خلال اصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، وجهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز الشمول المالي للمرأة، وخدمات حضانات الأطفال لتشجيع المرأة على العمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت بدء مصر إعداد خطة المرأة والأمن الوسلام بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها من بينها مكتب شكاوى المرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، والقضاء على ختان الإناث الأمر الذي انعكس عليه استكمال هذه الجهود من خلال سن تشريعات وقوانين تدعم المرأة المصرية وضمان استدامة هذه البرامج.

وأشادت مارا ماريناكي بالجهود التي بذلتها مصر في مجال تمكين المرأة على جميع المستويات وأكدت دور مصر الريادي على المستوى العربي والأفريقي وعلى مستوى الدول الإسلامية، ورحبت بالتعاون مع مصر في الأولويات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ومشاركة النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة.