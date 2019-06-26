"القوى العاملة" تنظم ملتقى توظيفيًا بجنوب سيناء يوفر 728 فرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نظمت مديرية القوى العاملة، بمحافظة جنوب سيناء، برنامجًا عاجلًا لأبناء المحافظات الحدودية في مجال التوظيف وخلق فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، أن الملتقى التوظيفي، وفر 728 فرصة عمل للذكور والإناث في 31 فندقا وشركة في مجال الفندقة، منها 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، و8 فرص بنظام التعاقد مع المحافظة للعمل مشرفي ملاعب بالشباب والرياضة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، و20 فرصة للعمل مندوبين تسويق برواتب حدها الأدنى 3000 جنيه، فضلا عن الإعاشة الكاملة والتأمينات والرعاية الصحية والمواصلات.

وأكد المحافظ، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، وذلك للحد من نسب البطالة، التي بدأت في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية كي تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

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ورد المحافظ، على جميع الأسئلة والاستفسارات للشباب طالبي العمل، داعيا الشباب بالبدء الحقيقي في العمل بالقطاع الخاص باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

ومن جانبه أكد محمد عبد الرحمن مدير المديرية أن وزير القوى العاملة، حريصة على توفير فرص عمل لائقة لشباب مصر، بعقد هذه الملتقيات التي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين، وتأتي هذه الملتقيات لإحداث نوع من أنواع التوافق بين الباحثين عن عمل وما يحتاجه سوق العمل بصورة فاعلة وطريقة مثمرة.

وقال إن الوزير كلفنا، بتسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الفنادق الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.