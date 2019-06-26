تفاصيل لقاء عبدالعال برئيس وزراء جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي على رأس وفد برلماني، عبد القادر كمال محمد رئيس وزراء جمهورية جيبوتي.

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور علي عبدالعال عن سعادته الغامرة بتلك الزيارة المهمة، والمشاركة في تلك المناسبة الوطنية العظيمة التي تجسد الإرادة الوطنية الصلبة لشعب جيبوتي الشقيق للتحرر من الاستعمار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في الوقت الراهن.

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أكد الدكتور على عبدالعال الرغبة المصرية الصادقة في تعزيز العلاقات المصرية بجيبوتي على جميع الأطر والمستويات، مشيرًا إلى وجود إرادة لتعزيز الشق الاقتصادي من تلك العلاقات، خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية في جيبوتي.

كما أشار الدكتور علي عبدالعال إلى الجهود المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المُنظمة، واهتمام مصر بتفعيل التعاون مع جيبوتي في ذلك الاتجاه المهم، خاصة في ضوء وجود رؤى مشتركة للبلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك في الدائرتين العربية والإفريقية.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي زيارة الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المرافق لسيادته، معتبرًا أنها تمثل تعزيزًا للجهد الراهن لتفعيل العلاقات المصرية الجيبوتية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية منها، مشيرًا إلى أنه ينبغي البناء على تلك الجهود الراهنة للوصول بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب.