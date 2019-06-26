"محلية النواب" تتفقد محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تفقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار في محافظة البحيرة.
يأتي ذلك في إطار جولة اللجنة للمحافظة اليوم، برفقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
تبلغ طاقة المحطة 5 آلاف كيلو متر مكعب في اليوم، وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وتقوم بتنفيذه الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات).
ورصدت اللجنة انتهاء الشركة المنفذة من المشروع وتم التسليم وبدء العمل فعليا، حيث كان مقررا وفقا للتعاقد نهو المشروع في شهر مايو الماضي 2019.
وأكد المسئولين بالمحافظة أن محطة المياه تستهدف دعم وخدمة مدينة كفر الدوار لصالح 40 ألف نسمة.
كما تفقدت اللجنة برفقة المحافظ مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار، وهو مشروع بطاقة 43/86 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تقديرية 248 مليون جنيه، وتضم شبكات بطول 101 كم، وتستهدف تدعيم مدينة وقري كفر الدوار، وتم بدء التتفيذ في يناير 2018، وتم حتي الآن تنفيذ 90% المعتمدة.
ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلي المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة.
كان في استقبال اللجنة عدد من نواب المحافظة منهم النائب عطية مسعود، وعصام الصافي ويحيي عيسوي وخالد أبو الخطيب، وعماد محروس.
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