غدًا.. كبار العلماء تناقش مقترحات الأعضاء للنهوض بمستوى معلمي الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اجتماعها الشهري صباح غد الخميس.
وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تبحث الهيئة في اجتماعها الذي يعقد بمشيخة الأزهر، الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشأن النهوض بمستوى مدرسي المعاهد وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وقال مصدر بالأزهر الشريف، لمصراوي، الأربعاء، إن الهيئة ناقشت في اجتماعها السابق، بعض الاقتراحات التي طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من الأعضاء تقديمها للنهوض بمستوى مدرسي المعاهد الأزهرة وأساتذة جامعة الأزهر، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المقترحات غدا.
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