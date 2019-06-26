هل يعاني طفلك من الجنف؟ هذه طريقتك لاختبار المرض وتحديد خطورته

محمد اسماعيل - القاهرة - يتمّ تشخيص "الجنف" عندما ينحني العمود الفقري الذي من المفترض أن يكون مستقيماً، نحو اليمين أو اليسار.

قد يرجع سبب تطور الجنف إلى عوامل وراثية أو قد يظهر أثناء فترة الطفولة أو المراهقة.

هناك أنواع مختلفة من الجنف، النوع الأكثر شيوعا يشار إليه باسم "الجنف مجهول السبب" لأن ظروف تطوّره غير معروفة، ويعاني 3 من كل 100 طفل من هذا النوع من الجنف عند سن البلوغ.

في حين أن الفتيات والفتيان يتأثرون بهذه الحالة بمعدل متساوٍ وهم صغار، فإن خطر الإصابة بالجنف يصبح 10 أضعاف أعلى لدى الفتيات أثناء البلوغ.

البروفيسور الدكتور أحمد ألاناي أخصائي جراحة العظام والكسور في مستشفى أجيباديم بإسطنبول يوضح أن الجنف البسيط لا يسبب أي مشاكل صحيّة بل جمالية فقط، في حين أن الجنف المتقدم يمكن أن يحد من الأنشطة اليومية بشكل كبير ويؤدي إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق وكذلك تلف دائم في القلب والرئتين.

في الواقع، لا يمكن الوقاية من الجنف إلا أن التشخيص والعلاج المبكر يساعدان بشكل كبير على الحدّ من هذه المشاكل. البروفيسور أحمد ألاناي يوصي جميع الآباء بإجراء فحوصات منتظمة كل ستة أشهر على أطفالهم من سن 9 إلى 16 سنة.

فشل العمود الفقري في التكيف مع انتهاء المبكر للنمو

العامل الأكثر أهمية الذي يؤدّي إلى تقدم الجنف هو نمو الطفل. البروفيسور ألاناي يشير إلى أن السنوات الأكثر خطراً هي تلك التي يشهد خلالها جسم الأطفال نموّاً سريعاً، أي عند سن البلوغ. إذ يزداد فيها الانحناء بمقدار درجة واحدة أو درجتين كل شهر. أحد الأسباب وراء ظهور الجنف لدى الفتيات هو توقف أجسامهن عن النمو مبكّراً بينما يُواصل العمود الفقري تطوّره، فيفشل في التكيف مع معدل النمو المنخفض للظهر ويميل إلى أحد الجانبين.

اختبار الجنف خطوة بخطوة

قد يصاب طفلك بالجنف في حالة وجود أي من الأعراض الواردة أدناه. في مثل هذه الحالة لا تهمل استشارة أخصائي في أقرب وقت ممكن.

أهم 3 أعراض

توجد العديد من الأعراض للجنف، لكننا ننصح بالانتباه بشكل خاص إلى 3 أعراض محددة من بينها:

1. كتف يبدو أعلى من الآخر.

2. تقوس الخصر بشكل أكبر نحو أحد الجوانب بينما يبدو الجانب الآخر أكثر اكتمالا.

3. ظهور أحد جانبي الظهر أعلى من الجانب الآخر، وهو ما يظهر عندما تنظر إلى طفلك من الخلف وتطلب منه الانحناء للأمام بشكل متوازي مع الأرض. يشار إلى هذا المظهر باسم "السنام". كما يحدث عندما يتحول العمود الفقري حول محوره. في بعض الحالات يمكن رؤية منحنى يشبه الحدبة على جانب واحد من الظهر دون أن ينحني الطفل.

Advertisements

الأعراض الأخرى

• عظمة الكتف تظهر بشكل أعلى أو أكثر بروزا من الأخرى.

• وجود فجوة أكبر بين الذراع والجذع على جانب واحد عندما ينزل الطفل ذراعيه.

• أحد الوركين يظهر بشكل أعلى أو أكثر بروزا من الآخر.

• عدم توازي الرأس مع مركز الحوض.

• أن يكون الجذع قصيراً جداً مقارنة مع الساقين.

• تطور اضطرابات التوازن.

ما هي درجات الجنف الخطيرة؟

يقول البروفيسور أحمد ألاناي إن شدة ونوع التشوه في الجسم الذي يحدث بسبب الجنف يختلف وفقا لشكل الانحناء على مستوى العمود الفقري.

• عندما تكون الدرجات ما بين 0 إلى 20، فإن الجنف غير ملحوظ من الخارج.

• عندما تكون الدرجات ما بين 20 إلى 40 درجة، يكون ملحوظاً لكنه لا يؤثر سلباً على الحياة اليومية.

• إذا ظل الجنف أقل من 40 درجة بنهاية البلوغ، فإنه لا يتقدم أكثر من ذلك.

• يجب مراقبة انحناءات الظهر عند الدرجات 40 إلى 50 في نهاية فترة البلوغ عن كثب. حيث أن الانحناءات المتراوحة بين هذه الدرجات قد تستمر في التقدم خلال مرحلة البلوغ كذلك.

• قد تؤدي حالات الإصابة بالجنف التي تزيد درجاتها عن 70 أو 80 إلى فقدان بعض القدرات بسبب الألم الذي ينتج عن الحركة، ويؤدي الجنف إلى أضرار جسيمة ودائمة على مستوى القلب والرئتين. عندما يظهر هذا النوع من الجنف قبل سن 10 سنوات، يمكن أن يتقدم بشدة أثناء مرحلة البلوغ ويقلل من العمر. لاستشارة البروفسور حول هذا المرض، اضغط الرابط:اضغط هنا

*** محتوى إعلاني***