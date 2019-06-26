"محضر وموبايل".. مدير الامتحانات يكشف تفاصيل انتحار طالب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن طالب الثانوية العامة الذي انتحر خلال أدائه امتحان مادة الكيمياء بمدرسة القرشية بمدينة السنطة، محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، كان بحوزته هاتف محمول واكتشفه الملاحظون، واتخذوا الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف، في تصريح لمصراوي، أن الطالب يبدو أنه مر بأزمة نفسية بعد تحرير محضر الغش ضده فقرر الانتحار ملقيا بنفسه من الطابق الرابع.

وأكد عبد الحكم، أن تحرير محضر غش ضد الطلاب الذين يصطحبون أجهرة المحمول معهم بالامتحانات، إجراء قانوني يتبع مع جميع الطلاب الذين يحاولون الغش.

وقال إن الوزارة حذرت الطلاب من اصطحاب أجهزة المحمول، وإن كانت مغلقة، مشيرا إلى أن عقوبة الشروع في الغش دون التمكن منه تقضي بإلغاء امتحان المادة فقط، أما عقوبة التمكن من الغش سواء بتداول أجزاء من الأسئلة أو نقل الإجابات من صفحات التواصل، تصل إلى الحرمان من الامتحان مدة عام أو عامين بالدور الأول والثاني.

وأبدى عبد الحكم أسفه لإقدام طالب على الانتحار بسبب الامتحانات، مشيرا إلى أن البعض يصور للطلاب أن الثانوية العامة هي نهاية المطاف، الأمر الذي يجعلهم تحت ضغط نفسي شديد.

Advertisements

وتلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة السنطة، يفيد مصرع الطالب "شريف. و. م"، مقيم بقرية الجميزة، خلال تأديته امتحان الثانوية العامة، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة؛ بسبب صعوبة الامتحان.

وانتقل إلى موقع البلاغ، الرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي السياق أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم الأربعاء، توجيهاته إلى محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة التحقيق في واقعة الطالب المنتحر.

وكان وكيل مديرية التربية والتعليم انتقل برفقة إيمان عبد المعز مدير إدارة السنطة التعليمية، إلى مقر اللجنة للوقوف على أخر تطورات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية وإخطار قطاع الامتحانات والمراقبة بالثانوية العامة بالقاهرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وأمرت بالتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.