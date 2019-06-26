شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث مع شركة ألمانية تحديث جرارات السكة الحديد وشراء أخرى جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال زيارته لألمانيا على رأس وفد وزاري،«بيير ألمر» رئيس القطاع التجاري بشركة بومباردييه للنقل، و«أوسكار فاسكيس» مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة.

وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على خطة الحكومة لتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.

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وأشار «مدبولي»، إلى أن استحواذ شركة بومباردييه على شركة هينشل التي وردت لمصر من قبل أفضل الجرارات الموجودة بالخدمة، يعطي بومبارديه ميزة نسبية وفرصة سانحة للدخول في شراكة لتحديث الجرارات الحالية، وبحث شراء جرارات جديدة في الوقت ذاته، مع إيلاء الاهتمام أيضاً بإمكانية التصنيع المحلي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه أعرب رئيس القطاع التجاري لبومبارديه عن تحمسهم للتعاون مع مصر فيما يخص تطوير الجرارات القديمة، مؤكداً أن الجرارات التي سيتم تطويرها ستعمل بذات كفاءة الجرارات الجديدة، وسيكون لها نفس العمر الافتراضي كما لو كانت جديدة.

كما أشار إلى استعداد الشركة لمساعدة مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة.

ورحب رئيس الوزراء باستعداد الشركة لتحديث الجرارات القديمة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وطلب من مسؤولي الشركة تقديم خطة عمل سريعة حول مقترح يتضمن جدولا زمنيا لتجديد الأسطول القديم، وتوفير عدد آخر من الجرارات الجديدة، بالتوازي مع العمل على توطين الصناعة في مصر، وبحث مقترحات توفير التمويل المطلوب.

من جانبه أشار وزير النقل إلى أنه سيقوم غداً بزيارة شركة بومبارديه للتعرف على التصميمات المتوافرة من الجرارات واختيار أنسبها الملائم لمنظومة السكة الحديد في مصر. كما أوضح الوزير نبذة عن مشروع المونوريل الذي سوف تنفذه الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة و٦ اكتوبر، واستعرض معهم مراحل التنفيذ، بما فيها مرحلة التشغيل التجريبي، مؤكداً على ضرورة السرعة في التنفيذ.