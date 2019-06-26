شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زعزوع: استخدام تكنولوچيا حديثة في تأمين خدمات «مارينا العلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق خطوات جديدة في إعادة استغلال "مارينا العلمين"، في اتجاه جاد نحو استعادة الوجهة السياحية الرئيسية الصيفية الأولى في مصر من براثن الإهمال ومافيا التجار والمنتفعين.

وجاءت أولى هذه الخطوات، وفقا للبيان صحفي، من خلال إحكام الخناق على فوضى الدخول إلى مارينا من خلال تطبيق أحدث تكنولوچيا في العالم على كارنيهات الدخول إلى مارينا وكذلك بادچات السيارات.

من جانبه قال الوزير هشام زعزوع أن الكارنيهات هذا العام أصبحت لأول مرة في مصر مزودة بتكنولوچيا التعريف باستخدام موجات الراديو (RFID) ، ورمز الاستجابة السريعة (QRCode) بالإضافة إلى العلامات المائية مما يجعل الكارنيه يحمل جميع بيانات المالك الأصلي المسجلة على الكومبيوتر من واقع البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد الأولاد وتصدر بشكل مميكن تماماً مما يجعل التزوير مستحيلاً.

Advertisements

وأضاف د. زعزوع أن الجانب الآخر في تأمين الدخول كان توفير بادچات للسيارات بنفس مستوى التأمين بتكنولوچيا RFID بحيث لا يمكن نقلها من سيارة لأخرى حيث ستخزن كافة بيانات رخصة السيارة من موديلها ورقمها وخلافه. وتأتي هذه الخطوات لضبط الحركة من وإلى مارينا بما يستتبعه ذلك من فرض للأمن والقضاء على التحرش والمعاكسات وكافة المضايقات للملاك والمصطافين.

من جانبه عبر المستشار عمر باسم عن سعادته بخروج مشروع تأمين مارينا إلى النور، قائلاً أن دراسة نقاط الضعف في منظومة الدخول والخروج وتعقب مافيا الكارنيهات والتجار أخذت وقتاً بالفعل ولكن جاءت الحلول باستخدام التكنولوچيا لتغلقها تماماً، وأن التجار الذين يتم الإيقاع بهم اعتادوا إفساد الموسم في كافة قرى الساحل وبالتالي فإن الجميع سيستفيدون من تطوير مارينا وتأمينها.

وأعلن باسم أن الأسبوع الماضي تم ضبط أكثر من ٧٠ كارنيه لمختلف قرى الساحل الشمالي معدين للبيع لدى أحد التجار بقيمة تصل إلى أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ حيث وصل سعر الكارنيه إلى أكثر من ٣٠٠٠ جنيه، ووضح عمر باسم أن من يقعون ضحية لهؤلاء التجار لن يستطيعوا الاستفادة منها في مارينا لأنه سيتم كشفها مع أول محاولة للدخول، خصوصاً أن دخول السيارات لن يتم إلا من خلال البادچ الخاص المؤمَّن.

واختتم المستشار عمر باسم قائلاً أن التكنولوچيا أيضاً تم استخدامها للتيسير على الملاك بحيث يستطيعون لأول مرة استخدام تطبيق مارينا الجديد على الهواتف الذكية لدعوة ضيوفهم للزيارة بحيث يحصل الضيف على كود للدخول يحمل بياناته وبيانات المضيف أوتوماتيكياً بدون تدخل بشري.