شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تدين هجمات الإرهاب بسيناء وتنعى شهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين إدانتها التامة والكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت، مساء الثلاثاء، في منطقة العريش، وتعتبرها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.

ونعت النقابة شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود، وتسأل الله سبحانه لهم الرحمة وإسكانهم جنات الخلد وأن يفيض على ذويهم بالصبر والسلوان. كما تتمنى النقابة للجرحى من رجال الشرطة البواسل تمام الشفاء العاجل والعودة لأداء واجبهم المقدس.

وأكدت النقابة على دعمها المطلق والكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربهم المقدسة على الإرهاب الأسود، ذوداً عن حرية واستقلال ومستقبل شعبهم وبلدهم.