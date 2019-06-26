شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح اجتماعات اللجنة الدائمة لصحة الحيوان والأوبئة بدول حوض البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية دور دول حوض البحر الأبيض المتوسط، في إطار الجهود الدولية المبذولة للتحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية العابرة للحدود في هذه المنطقة المحورية، وذلك بتنفيذ الاستراتيجيات وتطبيق آليات مكافحة الأمراض ذات الأولوية، وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة، والأمراض المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح الاجتماع الثامن عشر للجنة الدائمة المشتركة لصحة الحيوان والأوبئة الحيوانية، بدول حوض البحر المتوسط، الذي تستضيفه مصر، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تحت رعاية وزير الزراعة، وبحضور الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء.

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وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي بين جميع دول المنطقة بتبادل الرؤى والأفكار الحاسمة نحو مكافحة الأمراض العابرة للحدود.

وقال إن هذه الاجتماعات، التي تعقد برئاسة مشتركة بين مصر وقبرص، من شأنها العمل على تقارب وجهات نظر جميع أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي في مناقشة أهم القضايا ذات الصلة بصحة الحيوان والأمراض المشتركة في منطقة البحر المتوسط.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة المناقشات الدائرة حول الوضع الوبائي لمنطقة البحر المتوسط، واستراتيجيات وآليات مكافحة الأمراض ذات الأولوية المحددة، وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية، ومرض طاعون المجترات الصغيرة، والأمراض المشتركة.