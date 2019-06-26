شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بـ«شبرا النخلة» بتكلفة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة بشبرا النخلة التابع للإدارة الصحية ببلبيس بعد أن تم الانتهاء من تجهيزها بكافة التجهيزات الإنشائية والطبية وغير الطبية لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي من أبناء القرية والقرى المجاورة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والمقامة بتكلفة 3 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني وتضم ٧ ماكينات غسيل كلوي يتردد عليها 42 مريض، بالإضافة إلى وحدة معالجة للمياه، ومعمل مزود بأجهزة كيمياء، وجهاز C.B.C، للارتقاء بمستوى القطاع الصحي داخل مركز ومدينة بلبيس

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اطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة على كفاءة محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي وذلك بعد سحب العينات منها وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لفحصها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية لتشغيل الوحدة بطريقة آمنه وسليمة وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الصحة في الإشراف على تجهيز الوحدة وتزويدها بالقوى البشرية والمستلزمات الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة.

وقدم محافظ الشرقية الشكر لمبادرات المجتمع المدني النبيلة في توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.