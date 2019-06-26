شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة حلوان يكرم علماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، اليوم الأربعاء، العلماء الحاصلين على جوائز الدولة هذا العام وهم الدكتور أحمد نوار بكلية الفنون الجميلة لحصوله على جائزة النيل في الفنون، والدكتورة أسماء النواوي بقسم التصوير لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون.

وهنأ نجم الدكتور أحمد نوار لحصوله على هذه الجائزة رفيعة المستوى تكريما له ولعطائه الفني داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى سجله الحافل بالإنجازات المضيئة والمشرفة، كما هنأ الدكتورة أسماء النواوي نموذج الشباب المجتهد والمتميز.

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وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بوجود مثل هؤلاء العلماء والقامات الذين يمثلون الجامعة في كافة المحافل، مؤكدا اعتزاز الجامعة بعطائهم الذي لا ينضب، هم وغيرهم في محراب علمهم يجتهدون ويبدعون من أجل عالم أفضل، فمقياس تقدم الدول هو ما يقدمه علمائها من أبحاث ودراسات وفنون ينعكس آثارها على المجتمع.

ودعا رئيس الجامعة الأساتذة المكرمين ليكونوا قدوة يحتذى بها ونموذجا إيجابيا كي يستمر الإبداع الفكري والعطاء بين الأجيال المتعاقبة، فيصبحوا نواة يخرج منها مبدعون جدد وعلماء متميزون من أجل رفعة مصر.

وقدم عمداء كليات قطاع الفنون بالجامعة كلمة خاصة لتهنئة أساتذة جامعة حلوان المكرمين والحاصلين على جوائز الدولة وذلك وسط حضور كوكبة من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.