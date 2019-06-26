شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي عبدالرحمن مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية تعيين الدكتور حلمي أحمد عبدالرحمن، مديراً تنفيذياً للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2019،- الذي حصلت المصري اليوم على صورة منه- أنه بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للهيئة وقرار اللجنة المشكلة بناء على الإعلان المنشور في إحدى الصحف القومية، قرر المجلس- في مادته الأولى- تعيين الدكتور حلمي أحمد عبدالرحمن، طبيب قلب وأوعية دموية بالمعهد القومي للقلب، مديراً تنفيذياً للهيئة العامة للرعاية الصحية، وجاء في المادة الثانية أن القرار يتم العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

والجدير بالذكر أن الدكتور حلمي عبدالرحمن كان يشغل منصب رئيس وحدة الحالات الحرجة، وتمكن من الوصول بحالات الانتظار بها إلى (صفر).