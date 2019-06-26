شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تناقش مشاريع تخرج «هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم الأربعاء، مشاريع تخرج طلاب قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز بالكلية لهذا العام، التي جاء في مقدمتها استخدام النانو تكنولوجي في تحسين إنتاج البترول، وتوفير ما يقرب من نصف مليون دولار في حفر البئر الواحد، بحضور الدكتور عطية عطية، عميد الكلية، وعابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، وتحت رعاية محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر.

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وتناولت المشاريع البحثية والتقيمية لطلاب برنامج هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز الموضوعات التالية، تحسين التوصيف الدقيق لمكامن الخزانات البترول، بطرق مبتكرة للحصول على نتائج ناجحة في عمليات تطوير الحقول، استخدام النانو تكنولوجي في تحسين إنتاج البترول، وتصميم خطط لتطوير الحقول لزيادة الإنتاجية بصورة اقتصادية، بالإضافة للتحكم في الآبار عن طريق المحاكاة.

وقال الدكتور عطية عطية عميد، كلية هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية: «تتسم مشاريع تخرج طلبة الكلية بالحداثة ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع على مستوى العالم، لذلك قام بعض الطلاب بمحاكاة تغير حالة الإجهادات الصخرية التي قد تؤدي إلى فقدان شديد أو كلي لسوائل الحفر، أثناء حفر الطبقات غير المتماسكة والقريبة من سطح الأرض، التي عادة ما يتم حفرها بأقطار كبيرة وتعزل بمفردها».

وأضاف عطية: «وخلصت نتائج مشروعات التخرج إلى تقوية هذه الصخور، لكي تتم حفرها مع طبقات تحتاج إلى وزن طفلة عالي، مما أدى إلى معالجة فقدان الطفلة قبل أن تحدث، مع توفير ما يقرب من نصف مليون دولار في البئر الواحد».