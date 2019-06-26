شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: البرلمان دعم موازنة المستشفيات الجامعية في الموازنة الحالية بمليار جنيه إضافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.

وأكد عبدالغفار على الدور المحورى للمستشفيات الجامعية في النهوض بالنظام الصحى في مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، خاصة في ضوء البروتوكولات الموقعة بين الجانبين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة، لافتا إلى أن بعض الجامعات قامت بالفعل بتوقيع بروتوكولات للمشاركة في إدارة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان.

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وأعلن الوزير أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قامت بدعم المستشفيات الجامعية في الموازنة الحالية بمليار جنيه إضافية؛ بما يدعم شراء الأدوية والمستلزمات؛ للمساهمة في تطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة جيدة للمواطن.

ومن جانبه، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار آخر الإحصائيات الخاصة بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة ٤٧ ألف تدخل جراحي.

وناقش المجلس الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مشروع التشخيص عن بعد»، وشملت المستشفيات التي تم إدراجها ضمن المشروع مستشفيات جامعة القاهرة (القصر العينى الفرنساوى، مستشفى الطوارئ، أبوالريش للأطفال، وحدة رعاية الحالات الحرجة)، ومستشفيات جامعة عين شمس (مستشفى الأطفال، ومستشفى الجراحة)، وجامعة أسيوط (مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأطفال)، وجامعة طنطا (مستشفى طنطا العالمى)، وجامعة الزقازيق (مستشفى الجراحة، مستشفى الأطفال)، وجامعة المنصورة (مستشفى الكلى بالمنصورة، مستشفى أطفال المنصورة، مستشفى الطوارئ)، جامعة الفيوم (مستشفى الجراحة)، ومستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى جنوب الوادى الجامعى، ومستشفى سوهاج الجامعى، ومستشفى سموحة الجامعى ومستشفى الأطفال التابعان لجامعة الإسكندرية، ومستشفى المنيا الجامعى، ومستشفى قناة السويس الجامعى، ومستشفى بدر الجامعى التابع لجامعة حلوان، ومستشفى بنها الجامعى، ومستشفى بنى سويف الجامعى، ومستشفى كفر الشيخ الجامعى، ومستشفى المنوفية الجامعى.

كما ناقش المجلس التقارير الخاصة باللجان المركزية (الرعايات الحرجة والحضانات- الغسيل الكلوى والديلزة- الجودة)، وناقش المجلس أيضا إضافة خدمة علاجية لمرضى القلب التابعين للتأمين الصحى وهي(تغيير الصمام الأورطى عن طريق القسطرة TAVI، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحى.