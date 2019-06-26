​مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بتصدي القوات الأمنية لهجوم العريش الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بنجاح القوات الأمنية في التصدي لمحاولة مجموعة من الإرهابيين الهجوم على 3 حواجز أمنية بمدينة العريش الواقعة في شمال سيناء، حيث تمكنت القوات من القضاء على 4 من العناصر الإرهابية بعد الدخول معهم في اشتباكات واستشهد على أثرها 7 أفراد من قوات الأمن ونجحت في إلقاء القبض على عدد كبير منهم.

وأشار المرصد في بيان الأربعاء، إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي لا تنتج إلا الخراب والدمار وتقتل الأبرياء، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمليات الاستباقية للقضاء على كل من تسول له نفسه استهداف أمن وسلامة هذا الوطن.

وقال المرصد إن مثل هذه العمليات الارهابية لا تزيد الشعب المصري إلا صمودًا وتكاتفًا خلف قواته الأمنية في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن ووحدة صفه، في مواجهة أهداف الإرهاب الآثم الذي يسعى للخراب ودمار الأوطان، مؤكدًا أن نجاح القوات الأمنية في التصدي لهذه العملية الإرهابية يؤكد على يقظة الدولة المصرية وعزمها على مواجهة الإرهاب آفة هذا العصر.

وقدم المرصد خالص التعازي لأسر الشهداء الذين سقطوا في هذه العملية، داعيًا المولى عز وجل بأن يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم جنات الفردوس الأعلى، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل.