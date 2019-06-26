وفد برلماني يتوجه إلى فرنسا لتعزيز العلاقات الثنائية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توجه وفد من البرلمان المصري، في زيارة إلى فرنسا بعد تلقيه دعوة من الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب الفرنسي" برئاسة الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس جعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، والدكتور محمد العقاد، والنائب معتز محمود، وماريان عازر، وسوزي رفلة، وانجي فهيم، وكان في استقبال وفد مجلس النواب السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا.

وحضر الوفد المصري، جلسة مجلس النواب الفرنسي بحضور رئيس الوزراء الفرنسي، والتي كانت مخصصة لتوجيه أسئلة إلى الحكومة الفرنسية في وجود عدد من الوزراء، وتم توجيه التحية للوفد المصري، وقام رئيس مجلس النواب الفرنسي بتحية الوفد المصري، وفتح كتاب وصف مصر -النسخة الأصلية- وعرضها في قاعة المجلس.

كما تم عقد اجتماع بين الوفد المصري ورئيس لجنة الأمن القومي الفرنسي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الفرنسي، فضلًا عن مجموعة من اللقاءات الأخرى مع مساعد وزيرة الدفاع الفرنسي لشئون الشرق الأوسط، ومساعد وزير الخارجية الفرنسي للشئون السياسية، وتناولت المباحثات سبل تعميق العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة كافة القضايا التي تهم البلدين وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون السياحي والاقتصادي وفي مجالات التعليم والصحة.

وكرم مجلس النواب الفرنسي، الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان الفرنسي، موجهًا التحية له والوفد المصري المرافق.