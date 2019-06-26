"فرحة وشكاوى".. أول تعليق لطلاب الثانوية العامة على الكيمياء والجغرافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- روجيه أنيس:

أنهى طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادتي الكيمياء، والجغرافيا، اليوم الأربعاء، بـ١٨١٧ لجنة.

وأدى طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد: ٣٩١ ألفًا و٢٤١ طالبا وطالبة.

بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد: ٢٥١ ألفًا و٢٤٦ طالبا وطالبة.

واتفق طلاب الشعبة الأدبية على سهولة امتحان الجغرافيا، مؤكدين أنه أسهل كثيرًا من امتحان التاريخ، وإن كانت أسئلة مما يطلق عليه "السهل الممتنع" إلا أنه لم يخرج من الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة مريم محمود، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، بالسيدة زينب، إن امتحان الجغرافيا كان سهلا ولم يخرج من الكتاب المدرسي.

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وأضافت الطالبة راما حسام، أن الامتحان كانت به بعض الأسئلة الصعبة ولكن الطالب الذي ذاكر من الكتاب المدرسي يمكنه الإجابة عليها جميعا.

وتابعت الطالبة نورهان محسن، أن الامتحان كان أسهل كثيرا من امتحان التاريخ، وإن كانت بعض أسئلته من "السهل الممتنع" مؤكدة أنه لم يخرج من الكتاب المدرسي.

أما بالنسبة لامتحان الكيمياء، تباينت ردود أفعال الطلاب بشأنه، فبعضهم أكد أنه سهل وآخرون رأوه صعبا للغاية، إلا أنهم اتفقوا على أنه لم يخرج عن الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة ريم عادل، إن نحو ٧٠% من أسئلة الامتحان كانت صعبة، وسؤالي المصطلحات وعلل فقط، كانا مباشرين.

وأكدت الطالبة نرمين مصطفى، أن أسئلة المسائل والمعادلات كانت الأصعب في الامتحان، مشيرة إلى أن النماذج الاسترشادية التي أتاحتها الوزارة للطلاب كانت أسهل كثيرا.

ورأت الطالبة نور كمال، أن الطالب الذي ذاكر جيدا من الكتاب المدرسي وتدرب كثير على الطرق المختلفة للمسائل تمكن من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان: "الامتحان فيه أسئلة صعبة بس عايزة تفكير وطالب متدرب كويس، بس بشكل عام كله من الكتاب المدرسي".

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.