رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بالعمل على توطين صناعة السيارات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى توطين صناعة السيارات فى مصر، مشيراً إلى أنه كانت هناك جهود فى الأعوام الماضية لكنها لم تحقق الهدف المنشود، ومن ثم تعمل الحكومة حالياً على صياغة برنامج واضح وفعال يتضمن حزم محفزات مختلفة، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، من أجل توطين صناعة السيارات فى مصر، سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء في إطار زيارته الحالية بألمانيا، مع برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات. وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، وعدد من مسئولى وزارة التجارة والصناعة.

وأكد مدبولي أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة يأتي في مقدمتها العمالة الماهرة، وهو ما يجعل من الممكن أيضاً توفير خدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتكلفة تنافسية.

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وأشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع مرسيدس أول أمس، والمباحثات الجارية مع شركة بى إم دبليو، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى من أجل التوسع في صناعة السيارات في مصر، لتتحول مصر في غضون سنوات قليلة إلى مركز لتصدير السيارات للمنطقة.

من جانبه، أشاد المسئول الألماني بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات، مؤكداً أنهم في الاتحاد الألماني لصناعة السيارات ناقشوا ملفات التعاون مع مصر، ويعدون حالياً لإيفاد وفد من مسئولي شركات السيارات الألمانية إلى مصر، لبحث كل جوانب التعاون في هذا المجال.

بدوره، رحب رئيس الوزراء بعزم الاتحاد إيفاد وفد من الشركات الألمانية، مؤكداً استعداده للالتقاء بهم خلال زيارتهم للقاهرة، كما وجه بقيام وزارة التجارة والصناعة، وسفارة مصر في برلين، بالتنسيق مع الجانب الألماني لضمان ترتيب برنامج جيد للزيارة .​