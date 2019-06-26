جامعة الأزهر تدين الاعتداء الجبان على نقطة تفتيش أمنية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أدانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء.

وأكدت الجامعة –في بيان اليوم- أن مثل هذه الجرائم الجبانة تأتي لتؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو الأمن والأمان والاستقرار، وأن هذه الجماعات الخسيسة اليائسة في طريقها إلى الزوال والفناء.

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وأشادت الجامعة بيقظة وتضحيات أبطالنا البواسل الشجعان من القوات المسلحة والشرطة المصرية وانتصاراتهم المشهودة التي يسطرونها بدمائهم الغالية في معركة القضاء على الإرهاب.

وجددت الجامعة تأكيدها الوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة بجانب جميع المصريين- مسلمين ومسيحيين- في المعركة الشاملة للقضاء على الإرهاب بشتى صوره وأشكاله.

وتقدمت الجامعة بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن، داعية الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.​