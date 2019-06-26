نقابة الصحفيين تدين هجمات الإرهاب بسيناء وتنعي شهداء الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين إدانتها التامة والكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، وتعتبرها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.

ونعت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود، وتسأل الله سبحانه لهم الرحمة وإسكانهم جنات الخلد وأن يفيض على ذويهم بالصبر والسلوان. كما تتمنى النقابة للجرحى من رجال الشرطة البواسل تمام الشفاء العاجل والعودة لأداء واجبهم المقدس.

وأكدت النقابة في النهاية دعمها المطلق والكامل لأبناء الشعب المصري في القوات المسلحة والشرطة في حربهم المقدسة على الإرهاب الأسود.​