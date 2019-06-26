محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلنت نقابة الصحفيين إدانتها التامة والكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، وتعتبرها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.
ونعت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود، وتسأل الله سبحانه لهم الرحمة وإسكانهم جنات الخلد وأن يفيض على ذويهم بالصبر والسلوان. كما تتمنى النقابة للجرحى من رجال الشرطة البواسل تمام الشفاء العاجل والعودة لأداء واجبهم المقدس.
وأكدت النقابة في النهاية دعمها المطلق والكامل لأبناء الشعب المصري في القوات المسلحة والشرطة في حربهم المقدسة على الإرهاب الأسود.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تدين هجمات الإرهاب بسيناء وتنعي شهداء الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.