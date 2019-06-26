تأجيل محاكمة مالك شركة ومحام لقيامهما بعرض "رشوة المترو" لـ22 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "محمد س."، مالك شركة للأنظمة المتكاملة، و"وليد أ."، 43 سنة، محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه، رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة، في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة المترو"، لجلسة 22 سبتمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي، وسعيد عبد الرشيد.

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كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

توصلت تحريات أحمد صلاح الشناوي، عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل انهاء اجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.

اعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها وانهاء اجراءات صرف مستحقاتها.