نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء الهجوم الإرهابي بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نعى نادي قضاة مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة؛ الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الارتكازات الأمنية الثلاث بمدينة العريش بشمال سيناء.

وتقدم النادي بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله ، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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وأدان النادي بأشد العبارات هذا العمل الارهابي الخسيس الذي يعبر بوصوح عن إفلاس هذه المجموعات الإرهابية وقلة حيلتهم وشدة الحصار المفروض عليهم وقرب نهايتهم بإذن الله.

وأشاد النادي بقوة وشجاعة القوات المتواجدة في هذه الكمائن والتي استطاعت - على الرغم من سقوط شهداء منها - صد هذا العدوان والقضاء على بعض هؤلاء الارهابيين والقبض على بعضهم الآخر.

ويكرر النادي دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب ومن يدعمه على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيين الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة لينالوا ما يستحقون جراء جرائمهم الخسيسة.