نيابة أمن الدولة تحقق في اتهام قاض بتلقي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عضو يسار محكمة جنح مستأنف أكتوبر الذي القت القبض عليه بتهمة الرشوة.

ألقت نيابة أمن الدولة العليا القبض على عضو يسار محكمة جنح مستأنف أكتوبر لاتهامه بطلب وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية.

وجاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها النيابة وفقا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم "م.أ"، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له ولم تصدر قرارها بشأنه حتى الآن.