بالصور.. وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، زو جانلو نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

وأعرب المسئول الصيني في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة، والتي تأتى في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، مشيداً بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية.

Advertisements

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، حيث أكد المسئول الصيني على استعداد وزارة الأمن العام ببلاده لتطوير مستويات التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المصرية، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية في تلك المجالات وفيما يخص التعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة .

ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة المسئول الصيني ومرافقيه للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين خاصة في المجالات الأمنية.

كما أشاد "توفيق"، بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية مؤكداً حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات، تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمني والاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة .