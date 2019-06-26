أخبار مصر | بيان هام من الحكومة بشأن إجازة 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الحكومة بشأن إجازة 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

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ووافقت وزارة القوي العاملة، على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

وقالت وزارة القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.