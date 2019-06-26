أخبار مصر | اليوم.. "المحامين" تتلقى العزاء في أمينها العام بمسجد عمر مكرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "المحامين" تتلقى العزاء في أمينها العام بمسجد عمر مكرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتلقى نقابة المحامين العزاء في أمينها العام، خالد أبوكريشة، الذي وافته المنية الخميس الماضي، وذلك بمسجد عمر مكرم اليوم، عقب صلاة المغرب وحتى العاشرة مساء.

يتلقى العزاء سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، في حضور أسرته.

كانت النقابات الفرعية أعلنت عن توفير أتوبيسات للمحامين للمشاركة في أداء واجب التعزية في الراحل خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين.

يشار إلى أن أبوكريشة دفن في الساعات الأولى من صباح الجمعة في مسقط رأسه سوهاج.