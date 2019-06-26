أخبار مصر | جامعة الأزهر تدين الاعتداء الجبان على نقطة تفتيش أمنية بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تدين الاعتداء الجبان على نقطة تفتيش أمنية بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء.

وأكدت الجامعة –في بيان لها اليوم- أن مثل هذه الجرائم الجبانة تأتي لتؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو الأمن والأمان والاستقرار، وأن هذه الجماعات الخسيسة اليائسة في طريقها إلى الزوال والفناء.

Advertisements

وأشادت الجامعة بيقظة وتضحيات أبطالنا البواسل الشجعان من القوات المسلحة والشرطة المصرية وانتصاراتهم المشهودة التي يسطرونها بدمائهم الغالية في معركة القضاء على الإرهاب.

كما تجدد الجامعة تأكيدها الوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة بجانب جميع المصريين- مسلمين ومسيحيين- في المعركة الشاملة للقضاء على الإرهاب بشتى صوره وأشكاله.

وتقدمت الجامعة بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن، داعية الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.