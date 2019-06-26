أخبار مصر | الأوقاف: إنشاء مركز للدراسات والبحوث الدينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: إنشاء مركز للدراسات والبحوث الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية، ليضم نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين في التفرغ للبحث العلمي ، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمي .

وتهدف إقامة المركز إلى عدة أمور منها الوصول إلى صياغة نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد المستنير ، تحافظ على الثوابت وتراعي المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته ، تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف .

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وتهدف إلى مواجهة وتصويب عمليات الانتقاء والاجتزاء التي قامت بها بعض الجماعات في سبيل تحقيق أيدلوجياتها المنحرفة، ترسيخ مفاهيم المنهج العقلي والنقدي في البحث والتفكير ، والتخلص من العقلية الاستسلامية في البحث والتلقي، و إعداد جيل من الباحثين المتميزين في مجال الفكر الديني .

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى صياغة رؤية ونظرية عصرية منضبطة في جميع مجالات الفكر الديني تحافظ على ثوابت الشرع الحنيف وتراعي ظروف العصر وطبيعته ومتغيراته ومستجداته ، والتي أنتجت بواكيرها عددا كبيرا من البحوث والدراسات.