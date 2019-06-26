أخبار مصر | الجمعة.. افتتاح هرم وجامع أثريين للزيارة بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. افتتاح هرم وجامع أثريين للزيارة بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار، أنه سيتم افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني، وذلك لأول مرة للزيارة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

كما سيتم افتتاح جامع خونده أصلباى وإقامة شعائر صلاة الجمعة به بعد ترميمه، بالإضافة إلى تفقد قصر قارون.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار سيشهد الافتتاحين والجولة الأثرية وذلك يوم الجمعة 28 يونيو 2019، في حضور قيادات وزارة الآثار وقيادة محافظة الفيوم.