أخبار مصر | روسيا توافق على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا توافق على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، على قانون تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

وكانت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفينكو، قد أكدت أن روسيا مجبرة على تعليق العمل بالمعاهدة ردا على الخطوة المماثلة من جانب الولايات المتحدة.

وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع القانون الخاص بتعليق روسيا العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

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يذكر أن ترامب كان أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في فبراير، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، مضيفا أن بلاده لن تدخل في سباق تسلح.