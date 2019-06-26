أخبار مصر | اليوم.. "الوطنية للصحافة" تستعرض خطط تطوير المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الوطنية للصحافة" تستعرض خطط تطوير المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعرض الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الأربعاء في اجتماع لها، خطط تطوير محتوى المؤسسات الصحفية القومية، في إطار إعادة هيكلة تلك المؤسسات.