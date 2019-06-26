أخبار مصر | تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة.. والتعليم تتابع المصدر

تداولت صفحات السوشيال ميديا امتحانات مادتى الكيمياء والجغرافيا، وذلك بعد بدء اللجان لطلاب الصف الثالث الثانوي بدقائق، وقام الطلاب بتداول الأسئلة والإجابات.



وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتبع مصدر التداول.

جدير بالذكر أن اليوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بأداء الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالب طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب طالبة.

كما يؤدي يوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في الإحصاء بإجمالي عدد 191 طالب طالبة.

