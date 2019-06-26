أخبار مصر | عبدالمجيد: لجنة قانونية موسعة لإصدار اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمجيد: لجنة قانونية موسعة لإصدار اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، إن لجنة قانونية موسعة برئاسة المستشار سيد عنتر، تعقد اجتماعات متوالية، لصياغة اللوائح التنفيذية، لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

وأضاف في تصريحات صحفية، اللجنة ممثل بها نقابة الصحفيين، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الإعلاميين، وأنجزت جزء من المواد التي أحالتها القوانين واللوائح.

وأكد "عبدالمجيد" أن اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للإعلام سيرفق بها كجزء لا يتجزأ منها نموذج لعقد العمل الموحد، الذي سنعمل على أن يحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح أن عقد العمل الموحد سيضم حقوق الصحفيين في كافة الحالات، ومنها حالات إنهاء علاقة العمل التي باتت متفشية دون حماية حقيقية للحقوق.