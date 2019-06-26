مصر | جمعا "3 ملايين جنيه".. سقوط شقيقين لاتجارهما في العملة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعا "3 ملايين جنيه".. سقوط شقيقين لاتجارهما في العملة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 مليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شقيقين أحدهما يعمل حاليًا بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل [( 3،000،000) ثلاثة مليون جنيه مصرى].

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

