مصر | القبض على موظفين بـ"هندسة الري" بالتل الكبير لتمكينهما آخرين من البناء المخالف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على موظفين بـ"هندسة الري" بالتل الكبير لتمكينهما آخرين من البناء المخالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الأموال العامة من ضبط إثنين من موظفى الرى بالإسماعيلية لقيامهما بإستغلال موقعها الوظيفى لتسهيل بناء عقارات مخالفة على منافع الري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية نتيجة تواطؤ اثنين من موظفي هندسة الري بالتل الكبير في غضون عامى 2015/2016 مع بعض المواطنين وتمكينهم من البناء على منافع الري بالمخالفة للقانون، حيث قاما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع شخصين أحدهما مقيم بالتل الكبير والثاني بالقصاصين وتمكينهما من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لفحص تلك المخالفات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعتين المشار إليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

