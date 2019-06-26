مصر | بـ"بنسة".. عاطل يسرق بطاريتين من أتوبيس نقل جماعي بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بنسة".. عاطل يسرق بطاريتين من أتوبيس نقل جماعي بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط ( عاطل - سن 21 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام - سبق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم قضية سرقة ). وبحوزته ( عدد 2 بطارية سيارة، 2 مفتاح، بنسة ).

وبمناقشته عن مصدر البطاريتين المضبوطتين بحوزته اعترف بسرقتهما من داخل أتوبيس خاص بالنقل الجماعي حال توقفه داخل جراج كائن بشارع جسر السويس بدائرة القسم بأسلوب " الفك " بأستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وبإستدعاء أحد مسئولى شركة النقل الجماعى تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.