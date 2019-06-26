مصر | بـ"عتلة حديدية".. سقوط طالبين وسباك لسرقتهم محل "بلاي ستيشن" بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عتلة حديدية".. سقوط طالبين وسباك لسرقتهم محل "بلاي ستيشن" بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث المقطم من كشف غموض سرقه محل بلاي استيشن وضبط المتهمين.



وتبلغ لقسم شرطة المقطم من ( مالك محل ألعاب فيديو "بلاى استيشن" كائن بدائرة القسم - ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى ) بإكتشافه كسر باب المحل ملكه وسرقة (عدد 6 شاشات تليفزيون 43 بوصة، جهاز DVR، عدد 6 أجهزة بلاي استيشن ) من داخل المحل ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها ملك ( طالب - سن 24 - مقيم بدائرة القسم ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ( سباك له معلومات جنائية مسجلة، طالب – مقيمان بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة السباك ( فرد خرطوش عيار 16 مم ).

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب ( كسر القفل ) باستخدام عتله حديدية ( ضبطت بإرشادهم )، وتم بإرشادهم ضبط ( عدد 4 شاشات تليفزيون، عدد 5 أجهزة بلاي إستيشن، جهاز DVR المستولى عليهم، وكذا مبلغ مالى قدره 14500 جنية وأقروا بأنه من متحصلات بيع باقي المسروقات لأحد الأشخاص لا يمكنهم الإرشاد عنه ) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

