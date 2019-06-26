مصر | السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار في العملة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار في العملة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حكمها على 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامهم بالاتجار في العملات الورقية.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير وترويج الأوراق المالية بمنطقة أكتوبر.

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ووجهت النيابة العامة تهما لكل من: مينا عماد وليم ، 24 عاما، طالب ، بيتر إسحاق ، 21 عاما، طالب ، مينا رزق الله، 24 عاما، عاطل، شريف عريان شكري، 32 عاما، صاحب سوبر ماركت ، لأنهم حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونًا داخل البلاد ، عبارة عن ستة وثلاثون ورقة مالية فئة المائتان جنيه مصري وأربع ورقات مالية فئة الجنية المصريـ مقدمين على غير الأوراق المالية الصحيحة.

وقال ملازم أول شرطة بقسم ثالث أكتوبر، إنه أثناء مروره بدائرة القسم لاحظ وقوف أحد السيارات يستقلها أربع أشخاص فتوجه صوبهم لسؤالهم عن تحقيق الشخصية وتراخيص السيارة وحال ذلك تبين أن المتهم الرابع مطلوب التنفيذ عليه وأبصر بحوزته الأوراق المالية المزورة .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة العملة المقلدة لقصد ترويجها وبإجرائه التحريات توصل إلى حيازتهم لتلك العملات مع علمهم بتقليدها بقصد ترويجها.