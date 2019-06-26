مصر | "هيروين" و"أسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيروين" و"أسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وقطعتي سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن الآتي:



ضبط عنصر إجرامى (مقيم بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان).. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة حال تواجده بمحل إقامته بدائرة القسم وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار - مطواة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات.

ضبط ( عاطل - سن 40 - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (40 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل - سن 24 - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.