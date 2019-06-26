مصر | وزير الداخلية يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية.