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مصر | وزير الداخلية يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية.

 كما أكد على تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الإتحاد الأوروبى وفتح قنوات إتصال لتبادل المعلومات الأمنية موضحًا أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية فى أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه استعرض المسئول الأوروبي، أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلعه لرفع مستوى التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة في ضوء استمرار تدفق أعداد من المهاجرين الوافدين من بعض الدول بالمنطقة إلى السواحل الأوروبية، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة بسبب احتمالية اندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين كما أكد على وجود إرتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتى تعتبر من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولي.

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