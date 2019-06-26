مصر | وزير الداخلية يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية.
ومن جانبه استعرض المسئول الأوروبي، أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلعه لرفع مستوى التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة في ضوء استمرار تدفق أعداد من المهاجرين الوافدين من بعض الدول بالمنطقة إلى السواحل الأوروبية، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة بسبب احتمالية اندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين كما أكد على وجود إرتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتى تعتبر من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولي.