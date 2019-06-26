مصر | عاجل.. وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، زو جانلو نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

وأعرب المسئول الصيني في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين ، مشيداً بالحالة الأمنية المستقرة التى تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية.

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كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك حيث أكد المسئول الصينى على استعداد وزارة الأمن العام ببلاده لتطوير مستويات التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المصرية، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية فى تلك المجالات وفيما يخص التعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة .

ومن جانبه رحب وزير الداخلية بزيارة المسئول الصيني ومرافقيه للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين خاصة في المجالات الأمنية.

كما أشاد بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية مؤكداً حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات، تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمني والاستفادة من الخبرات الأمنية بالدولة الصديقة.