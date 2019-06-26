مصر | تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق بتهمة التربح بـ"الحزام الأخضر" لـ26 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق بتهمة التربح بـ"الحزام الأخضر" لـ26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة المرافعة في قضية اتهام إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى بالتربح والإضرار بالمال العام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، لجلسة 26 سبتمبر المقبل للتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وإسامة محمد على بسكرتارية ياسر عبد العاصى وعبد المسيح

يواجه الوزير الأسبق ورجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة السادس من إكتوبر الزراعية للآستصلاح والتعمير و3 مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتهامات التربح والأضرار بالمال العام وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة م، الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر باقل من سعرها .