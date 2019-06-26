مصر | بلاغ ضد "الحريري" لوصفه أعضاء "تنظيم الأمل" بسجناء رأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد "الحريري" لوصفه أعضاء "تنظيم الأمل" بسجناء رأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 3839 لسنة 2019 عرائض محام عام أول، اتهم فيه عضو مجلس النواب هيثم الحريري بتعمده نشر أخبار كاذبة عبر صفحته الرسمية ( فيسبوك ) وإثارة الفتنة والفوضى في الشارع المصري.

ونص محمود في بلاغه، أن هيثم الحريري، وبعد إحباط وزارة الداخلية لمخطط إرهابي يضم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الداخل والخارج وبعض المتعاونيين معهم لاستهداف الدولة المصرية تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وأن ذلك التنظيم الارهابى اطلق على تلك الخطة الارهابية اسم ( خطة الامل ) ، مضيفا ان النائب هيثم الحريرى المقدم ضده البلاغ نشر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا ( ان الامل اصبح جريمة – الحرية لسجناء الرأى ) وهم اعضاء التنظيم الارهابى الذي تم القبض عليهم بعد ورود تحريات الامن الوطنى الى النيابة العامة والتى أكدت بدورها تشكيلهم لتنظيم ارهابى من القيادات الاخوانية الارهابية والتى أمرت بإصدار اوامر ضبط واحضار للتشكيل الارهابى ، ووصف المقدم ضده البلاغ هذا التشكيل الارهابى بسجناء الرأى وهو ما يعد جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها إثارة الفتنة والفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وهو الامر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات المصرى .

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، ومخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى المقدم ضده البلاغ لارتكابه جريمة نشر اخبار كاذبة ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأرفق محمود فى بلاغه صورة من الصفحة الرسمية للنائب هيثم الحريري المقدم ضده البلاغ .