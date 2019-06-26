مصر | "لصوص لكن ظرفاء".. يسرقان شركة أدوات مكتبية ويهربان بعربة "كارو" بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لصوص لكن ظرفاء".. يسرقان شركة أدوات مكتبية ويهربان بعربة "كارو" بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة،من القبض على عاطلين لسرقتهم شركة أدوات مكتبية في منطقة النزهة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية لهما معلومات جنائية مسجلة، أثناء استقلالهما عربة كارو وبحوزتهما ( 5 كرتونة بداخلهم أدوات مكتبية، كرتونه بداخلها 15 خرطوشة سجائر، مجموعة من الحلوى، أجنة حديدية، مقص حديدي، كماشة ، 2 ماسورة حديدية ).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، إعترفا بسرقتها من داخل شركة أدوات مكتبية وكشك بأسلوب كسر القفل، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة وأقر مالك شركة الأدوات المكتبية بإنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة بعد، وحرر محضر بالواقعة.