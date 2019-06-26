مصر | القبض على أخطر ثلاثة في تزوير الأوراق الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على أخطر ثلاثة في تزوير الأوراق الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مكافحة المخدرات في إلقاء القبض على ثلاثة من أخطر العناصر القائمة على تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى عمليات هجرة غير شرعية.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص (صاحب شركة للإستيراد والتصدير– سبق إتهامه فى 9 قضايا " أموال عامة، نصب، شيك " – عاطل، له معلومات جنائية مسجلة ومفرج عنه حديثًا مقيمان بمحافظة البحيرة- مسجل خطر "مفرج عنه حديثًا"، سبق إتهامه فى 11 قضية "أموال عامة- نصب – خيانة أمانة" مقيم بمحافظة الإسكندرية)..بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية، وإستخدامها فى تهريب الشباب إلى بعض الدول العربية والأجنبية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مُتخذين من محال إقامتهم مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديريتى أمن البحيرة والإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

عثر بحوزة الأول والثانى على الآتى:

كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك ممهور ببصمة وختم البنك "مزور" بإجمالى مبلغ قدره "532،279 ألف جنيه" لصالح أحد الأشخاص"محدد".

2 إيصال أمانة خاليا البيانات مزيلة بتوقيع منسوب لأحد الأشخاص "محدد"، ومرفق صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى لذات الشخص.

(2) هاتف محمول بفحصها تبين وجود محادثات ورسائل متبادله بين المتهمان تؤكد نشاطهما.

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كما عثر بحوزة المتهم الثالث على الآتى:-

جهاز حاسب آلى بكامل مشتملاته.

كمية كبيرة من الأوراق المستخدمة فى إصطناع المحررات والمستندات الرسمية والعرفية، وكذا مجموعة كبيرة من المقصات والأقلام والشفرات المستخدمة فى عمليات التزوير.

2 هاتف محمول بفحصها تبين إحتوائها على رسائل ومحادثات نصية تؤكد نشاطه الإجرامى.

مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة وصور فوتوغرافية لأصحابها.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وبمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال تهريب الشباب للخارج بموجب مستندات ومحررات مزورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.