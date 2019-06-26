مصر | ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 50 ألف يورو خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 50 ألف يورو خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط راكب (ميكانيكى سيارات – مواليد 1970 – مقيم بالقليوبية) أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية اللازمة المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الإجنبية، وبحوزته (مبلغ مالى قدره 46،385 – ستة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو) مخبأة داخل ألبومات صور فوتوغرافية ودفاتر ورقية بالمخالفة للقانون. وبمواجهته اعترف بحيازة المبالغ المالية المضبوطة بقصد شراء قطع غيار سيارات من الخارج. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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